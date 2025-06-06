В Петербурге подросток поджег машину полицейского, чтобы решить проблемы

В Санкт-Петербурге подросток поджег автомобиль полицейского. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Восьмиклассник поджег личное авто полицейского у изолятора временного содержания на Захарьевской — школьника развели мошенники и под предлогом «сглаживания» проблем отправили на задание по точному адресу. Парня задержали на месте», — говорится в публикации.

Неизвестно, удалось ли спасти автомобиль.

До этого в Москве возле Белорусского вокзала загорелся автомобиль.

«Автомобиль загорелся на паркинге по адресу улица Нижняя, 14. Никто не пострадал. Службы находятся на месте», — передавал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных в сети кадрах видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее на МКАД парализовано движение из-за ДТП.