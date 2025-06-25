На Кубани подростки подлетели от удара Ford, и это попало на видео

На Кубани на видео попал кульбит подростков после столкновения с Ford

На Кубани подростки на питбайке врезались в Ford. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в своем Telegram-канале.

«24 июня около 20 часов 30 минут в городе Апшеронске на пересечении улиц 9 Января и Мищенко, 36-летний местный житель, управляя автомобилем «Форд», при повороте не уступил дорогу и допустил столкновение с кроссовым мотоциклом «JHL S004 R», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как подростки врезаются в автомобиль Ford. От удара школьники подлетают в воздух, где переворачиваются и приземляются на проезжую часть.

По информации канала, в результате ДТП подростки получили травмы и были госпитализированы.

До этого сообщалось, что на Кузбассе школьница на мотоцикле врезалась в автомобиль Subaru. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как девочка выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается иномарка. От удара школьница падает сначала на капот, а потом на проезжую часть.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.