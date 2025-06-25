«Жесткий автокульбит с переворотом»: в Бурятии столкновение авто попало на видео

В Бурятии столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Жесткий автокульбит с переворотом случился рано утром в Поселье. В частном секторе дорогу не поделили два автомобиля. Один похож на Жигули, второй на иномарку», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль переворачивается после столкновения с другой машиной.

По предварительной информации, ДТП произошло ранним утром. Один из водителей не справился с управлением и «зацепил» другую машину. В результате аварии упал столб. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

До этого сообщалось, что на Кузбассе школьница на мотоцикле врезалась в автомобиль Subaru. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как девочка выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается иномарка. От удара школьница падает сначала на капот, а потом на проезжую часть.

Ранее москвич напал на скорую, перевозившую пациента, и это попало на видео.