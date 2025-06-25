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Москвич напал на скорую, перевозившую пациента, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как мужчина напал на скорою, перевозившую человека

В Москве мужчина напал на автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Все произошло прямо в центре Москвы – неадекват подбежал к проезжающей мимо карете скорой и начал колотить медицинский автомобиль, в котором в это время находился пациент», — говорится в сообщении.

По информации канала, нарушитель разбил бутылку о лобовое стекло автомобиля и несколько раз ударил водителя через окно. На опубликованных в сети кадрах видно, как москвич бежит за автомобилем скорой помощи по проезжей части.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Им оказался ранее судимый 24-летний местный житель. По словам мужчины, в момент нападения он был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время москвич находится под арестом за хулиганство.

До этого в Лефортовском тоннеле в Москве загорелся Mercedes и парализовал движение транспорта.

Ранее стало известно, какие улицы Москвы перекроют для движения авто из-за выпускного бала.

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