Jeep распространил изображение нового поколения модели Cherokee

Американская компания Jeep распространила изображение внедорожника Cherokee нового поколения. Официально автомобиль представят в конце 2025 года, сообщает ithome.com.

Автомобиль будет продаваться в трех версиях: гибридной, классической с ДВС и полностью электрической. Топливный вариант Jeep Cherokee будет оснащен упрощенной версией 3,0-литровой рядной «шестерки» Hurricane с двойным турбонаддувом, который будет выдавать максимум 510 л. с. Электрическая версия будет оснащена двухмоторной силовой установкой на 600 л. с. и аккумулятором емкостью 100 кВт·ч.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.