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Въезд в огромный особняк госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» перекрыли на видео

Спецтехника перекрыла на видео въезд в огромный особняк госсекретаря Дагестана

В Махачкале спецтехника перекрыла въезд в огромный особняк госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Главная резиденция чиновника находится на улице Гоголя. Там сейчас проходит обыск. Чтобы избежать провокаций, ворота дворца заблокировали тяжелым росгвардейским грузовиком», — говорится в публикации.

Отмечается, что следственные мероприятия проходят не только в Махачкале, но и по всей республике, а также в других регионах страны, где находится имущество семьи Магомедовых.

Утром 25 июня Telegram-канал SHOT писал, что в доме и офисах госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза» в 2005 году.

Магомедов был назначен государственным секретарем республики Дагестан в 2021 году. Он также является депутатом Государственной думы шестого созыва, основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Ранее госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» задержали.

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