Пожар судна с 3 тысячами авто перед погружением в бездну попал на видео

На видео попал горящий корабль с 3 тысячами авто перед погружением в океан

В Сети появилось видео горящего судна Morning Midas перед тем, как оно затонуло в Тихом океане. Кадры опубликовал портал Gtboard.com. Корабль перевозил крупную партию автомобилей.

Судно-автовоз Morning Midas вышло из китайского порта 26 мая и направлялось в Мексику. На борту корабля находились 22 члена экипажа, которые предпринимали попытки самостоятельно потушить возгорание, но им не удалось справиться с огнем. Береговая охрана США эвакуировала моряков на другое судно.

Горевшее три недели грузовое судно Morning Midas, на котором было свыше 3 тысяч автомобилей, затонуло в Тихом океане 23 июня 2025 года. О причинах пожара на корабле не сообщается.

До этого Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ввести полный запрет стоянки и зарядки электромобилей и гибридов на закрытых паркингах из-за риска их возгорания.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр отметил, что на закрытых паркингах электромобили создают риск из-за дыма, выделения веществ и длительного горения, что может привести к выгоранию всего паркинга и угрозе жилым домам. Решение — парковка только на улице, как в некоторых странах.

Ранее в Краснодаре на видео попало, как автомобили горели на парковке.