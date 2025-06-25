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Краснодарец тайно продал авто возлюбленной, чтобы водить ее по ресторанам

В Краснодаре мужчина тайно продал авто подруги, чтобы водить ее по ресторанам
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре мужчина тайно продал машину своей возлюбленной, чтобы водить ее по ресторанам, сообщает Telegram-канал Краснодар и край.

«Жительница Краснодара получила уведомление о переоформлении своего авто на «Госуслугах» и обратилась в полицию. Силовики выяснили, что ранее судимый сожитель пострадавшей украл документы на машину и заложил ее за 700 тыс. рублей в ломбард. На вырученные деньги мужчина покупал одежду и водил автоледи на свидания в дорогие рестораны», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

До этого в Москве коллекционер ретро-автомобилей продал Mercedes и отдал мошенникам 15 млн рублей.

Злоумышленники позвонили мужчине, который передал мошенникам 13 миллионов рублей из семейного сейфа, сдал в ломбард украшения, принадлежащие матери коллекционера, и продал свой автомобиль Mercedes, чтобы отправить злоумышленникам еще 1,5 млн рублей.

Ранее в Москве поймали серийного вора автомобилей.

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