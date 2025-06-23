Москвич, коллекционирующий ретро-авто, отдал мошенникам 15 миллионов рублей

В Москве коллекционер ретро-автомобилей продал Mercedes и отдал мошенникам 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Коллекционер ретро-авто продал свой Mercedes и отдал мошенникам 15 миллионов рублей. 23-летний москвич с детства увлекался коллекцией машин прошлого. На 20-летие родители подарили ему восстановленный до оригинала Mercedes-Benz C124 1989 года», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел недавно. Злоумышленники позвонили мужчине, который передал мошенникам 13 миллионов рублей из семейного сейфа, сдал в ломбард украшения, принадлежащие матери коллекционера, и продал свой автомобиль Mercedes, чтобы отправить злоумышленникам еще 1,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Уфе десятки людей пострадали из-за мошеннических действий директора автосалона, укравшего у них автомобили. Злоумышленник заманивал клиентов крайне выгодными условиями.

Ранее в Москве поймали серийного вора автомобилей.