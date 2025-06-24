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Хабаровский гаишник смог избежать колонии после жесткого ДТП

Mash: гаишник сбил женщину на пешеходном переходе в Хабаровске и избежал колонии
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Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске сотрудник ДПС избежал колонии после того, как сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Сотрудник ДПС сбил женщину на пешеходном переходе в Хабаровске и избежал колонии. Случилось это в августе прошлого года. Мужчина (ему 28) ехал на патрульном авто по Карла Маркса — там на зебре и влетел в 59-летнюю пострадавшую», — говорится в сообщении.

По информации канала, пострадавшую женщину госпитализировали, врачи диагностировали у хабаровчанки черепно-мозговую травму и переломы.

Также сообщается, что сотрудник ДПС раскаялся в содеянном. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на полтора года. В этот период гаишнику нельзя покидать город, а также следует каждый месяц отмечаться в специальном органе.

До этого в Воронеже пассажир избил водителя во время движения автобуса. На кадрах видно, как мужчина сначала ругается с водителем, а после наносит несколько ударов. На записи также видно, как пассажиры пытаются остановить нарушителя.

Ранее пассажиры автобуса жестко избили водителя и попали на видео.

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