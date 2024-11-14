Стало известно, какую зарплату получают автомеханики в России

Заработная плата слесаря авторемонтной мастерской в России в среднем составляет 113 тыс. рублей, сфера авторемонта стала второй по заработкам в России среди рабочих специальностей. Об этом сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Эксперты «Авито Работы» провели анализ зарплатных предложений для рабочих профессий и пришли к выводу, что в октябре 2024 года самой высокооплачиваемой стала вакансия в отрасли металлообработки, а именно 115 тыс. рублей в месяц получают сотрудники при полной загруженности. На втором месте оказалась сфера ремонта и обслуживания автомобилей, здесь специалисты зарабатывают 113 тыс. рублей, что на 33% больше, чем в 2023. Сообщается, что автослесари и автомеханики пользуются большим спросом в данной отрасли, но больше всего востребованы автоэлектрики, потребность в этих специалистах выросла на 189%.

Третью позицию в рейтинге заняли операторы спецтехники, специалисты в сфере морских, железнодорожных и авиаперевозках, средняя зарплата которых составила 100 тыс. рублей, и завершили список самых высокооплачиваемых специалистов строители, получающие около 99 тыс. рублей.

Ранее стало известно, с какими неисправностями не связываются в автосервисах.