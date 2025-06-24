«Плевав на остальные машины»: дрифт махачкалинцев на BMW попал на видео

В Махачкале на видео попал дрифт автомобилей BMW на проезжей части

В Махачкале водители на иномарках устроили дрифт на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Два БМВ-шника чилят прямо на улице, плевав на остальные машины», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водители белого и черного автомобиля выполняют опасные маневры на дороге.

До этого сообщалось, что в Геленджике водитель на Volkswagen сбил людей на пешеходном переходе. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка останавливается перед пешеходным переходом, а потом начинает двигаться на толпу людей, которые разбегаются в стороны.

Кроме того, на Кузбассе школьница на мотоцикле врезалась в автомобиль Subaru. На кадрах видно, как девочка выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается иномарка. От удара школьница падает сначала на капот, а потом на проезжую часть.

Ранее в Москве крупная авария, парализовавшая движение транспорта, попала на видео.