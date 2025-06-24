Беломорчанин сбежал после мощного кульбита на легковушке, и это попало на видео

В Карелии легковой автомобиль перевернулся на крышу в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Беломорске гонщик перевернулся на крышу, а потом сбежал. ДТП произошло сегодня в 04:11», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в столб и переворачивается на крышу. После произошедшего водитель выбирается из поврежденной машины и уходит.

По информации канала, на место автомобильной аварии прибыли оперативные службы города. В Госкомитете Карелии по безопасности отметили, что розлива топливо не было.

До этого стало известно, что в Челябинске дерево упало на припаркованный автомобиль и раскололось.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как дерево падает на автомобиль. От удара ствол раскалывается на две части. На записи также заметно, что люди, которые стояли рядом, не пострадали.

Ранее пассажиры автобуса жестко избили водителя и попали на видео.