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В Челябинске на видео попало, как дерево «рухнуло» на авто и раскололось

В Челябинске на видео попало, как дерево раскололось после удара об авто

В Челябинске дерево упало на припаркованный автомобиль и раскололось. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Инцидент произошел вчера вечером во дворе дома №6 на улице Аносова. Большой старый ствол дерева, который уже заметно накренился, не выдержал и рухнул прямо на припаркованный автомобиль», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как дерево падает на автомобиль. От удара ствол раскалывается на две части. На записи также заметно, что люди, которые стояли рядом, не пострадали.

По словам владельца машины, в результате произошедшего автомобиль получил повреждения: вмята крыша, треснуто лобовое стекло, деформированы двери, крылья и зеркала.

До этого сообщалось, что в Геленджике полностью голый мужчина бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью голый мужчина, прикрываясь руками, бегает сначала по тротуару возле дороги, а затем — переходит на проезжую часть.

Ранее на Урале гаишники сняли на видео игнорирующих ПДД косуль.

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