Кульбит легковушки на МКАД попал на видео

В Москве на МКАД на видео попало, как машина перевернулась и вылетела с дороги

В Москве на МКАД перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 58 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белая машина выезжает на обочину, задевает дорожное ограждение и переворачивается, при этом выезжая за пределы проезжей части.

До этого сообщалось, что в Геленджике водитель на Volkswagen сбил людей на пешеходном переходе. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка останавливается перед пешеходным переходом, а потом начинает двигаться на толпу людей, которые разбегаются в стороны.

Кроме того, на Кузбассе школьница на мотоцикле врезалась в автомобиль Subaru. На кадрах видно, как девочка выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается иномарка. От удара школьница падает сначала на капот, а потом на проезжую часть.

Ранее в Москве крупная авария, парализовавшая движение транспорта, попала на видео.