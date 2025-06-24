«Дудку залепи»: агрессивная пассажирка маршрутки притихла, увидев военного

В Ставрополе женщина поругалась с пассажирами маршрутки и обматерила военного. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Авто Батя».

«Тарантиновские диалоги из ставропольской маршрутки: женщина дерзко слала всех подальше, пока не поняла, что спорит не с простым мужиком, а с человеком в форме», — сообщает канал.

Судя по видео, женщина успокоилась только после того, как мужчина в военной форме встал со своего места и подошел к ней.

До этого контролер возмутилась культурой проезда пассажиров автобуса, идущего по маршруту в миграционный центр Сахарово.

«В вечернее время большое число желающих доехать до учреждения для мигрантов, пассажиры торопятся занять место в автобусе, но оплатить проезд немногие не спешат», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, когда в салон хлынул поток пассажиров, женщина начала на них кричать, в том числе нецензурно, призывая к порядку.

Ранее сообщалось, что в Приморье водитель избил школьника из-за неоплаченного проезда.