Рухнувшая крыша раздавила Porsche депутата в Красноярске

Кусок крыши раздавил автомобиль Porsche депутата Ивана Петрова в Красноярске. Об этом мужчина сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, часть кровли пролетела по ветру 15 метров и приземлилась прямо на машину. Кроме его автомобиля, пострадали еще два. Судя по видео, у всех машин серьезные повреждения кузова.

О том, почему с соседнего здания сорвало крышу и сколько будет стоить ремонт Porsche, Петров не сообщил.

До этого стало известно, что в Челябинске дерево упало на припаркованный автомобиль и раскололось.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как дерево падает на автомобиль. От удара ствол раскалывается на две части. На записи также заметно, что люди, которые стояли рядом, не пострадали.

По словам владельца машины, в результате произошедшего автомобиль получил повреждения: вмята крыша, треснуто лобовое стекло, деформированы двери, крылья и зеркала.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве водитель на Hyundai упал в пруд из-за телефона.