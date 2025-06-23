В Ставропольском крае несколько человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Ессентуках шесть человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой

В городе Ессентуки Ставропольского края шесть человек пострадали в результате ДТП с маршруткой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Крутников.

Мэр рассказал, что авария произошла на пересечении улиц Горького и Гоголя. В результате столкновения маршрутка, в которой находились десять пассажиров, перевернулась. Шесть человек обратились к медикам за помощью.

По данным краевой Госавтоинспекции, авария произошла около 17:20 мск. Детали происшествия устанавливаются, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«Водитель пассажирской «Газель Next», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта», который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств с последующим опрокидыванием «Газели»»‎, — сказано в сообщении.

Ночью 23 июня в Воронеже водитель автомобиля «Мерседес» столкнулся с пассажирской маршруткой, пострадали три человека. В МВД по региону уточнили, что в результате аварии травмы получили три пассажира маршрутки, среди которых есть 15-летний подросток.

Ранее ДТП парализовало движение на Киевском шоссе в Подмосковье.