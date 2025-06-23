В Воронеже перевернулась пассажирская маршрутка

В Воронеже три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой

В Воронеже водитель автомобиля «Мерседес» столкнулся с пассажирской маршруткой, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

По ее информации, ДТП произошло в 22:10 на проспекте Революции.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес», 36-летний мужчина, двигаясь по проспекту Революции в направлении кинотеатра «Пролетарий», при совершении разворота, не предоставил преимущество в движении маршрутному транспортному средству «Газель», под управлением 66-летнего мужчины, двигавшемуся во встречном направлении и допустил столкновение с ним. Вследствие этого автомобиль «Газель» перевернулся», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии травмы получили три пассажира маршрутки, среди которых есть 15-летний подросток.

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