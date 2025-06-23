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Крупное ДТП парализовало движение автомобилей в центре Москвы

В Москве на Комсомольском проспекте частично перекрыли движение из-за ДТП
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Depositphotos

В Москве на Комсомольском проспекте произошло крупное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Комсомольском проспекте (в районе д.37) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого стало известно, что в Челябинске дерево упало на припаркованный автомобиль и раскололось.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как дерево падает на автомобиль. От удара ствол раскалывается на две части. На записи также заметно, что люди, которые стояли рядом, не пострадали.

Ранее сообщалось, что рухнувшая крыша раздавила Porsche депутата в Красноярске.

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