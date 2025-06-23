Названы 5 автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП

«Автокод» перечислил 5 автомобилей, которые чаще других попадают в ДТП

В России в мае 2025 года чаще всего в ДТП попадали автомобили Kia Rio. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на аналитиков сервиса «Автокод».

Помимо Kia Rio, в списке оказались Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series.

Эксперты также отметили, что автомобиль могут восстановить, но это в любом случае незаводской ремонт. В условиях сервиса часто остаются непрокрашенные участки. Как следствие — коррозия и быстрый износ скрытых элементов.

В мае на рынке продавалось 11,2 тыс. авто с аварийным прошлым. Это составляет 63% от всех проверенных машин через «Автокод» в последний весенний месяц.

До этого автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что приобретая подержанную машину, есть риск столкнуться с множеством проблем, поэтому важно уметь распознавать признаки «нехорошего» автомобиля.

«Первым делом следует выяснить, не был ли автомобиль в каршеринге или такси. И если он работал в этих сервисах, надо понять в какой компании и в каком качестве. Во-вторых, посмотрите, сколько у него было владельцев. Если они часто менялись, это говорит о проблемности автомобиля (битый, утопленник, барахлят агрегаты и т.д.)», — сказал эксперт.

Кроме того, надо проверить моторное масло. Чем оно светлее, тем лучше. Выхлоп у машины не должен быть густым или синим.

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