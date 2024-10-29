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Названы признаки неисправного подержанного автомобиля

Автоэксперт Субботин перечислил 5 признаков неисправного автомобиля с пробегом

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Приобретая подержанную машину, есть риск столкнуться с множеством проблем, поэтому важно уметь распознавать признаки «нехорошего» автомобиля. Об этом сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на автомобильного эксперта Петра Субботина.

«Первым делом следует выяснить, не был ли автомобиль в каршеринге или такси. И если он работал в этих сервисах, надо понять в какой компании и в каком качестве. Во-вторых, посмотрите, сколько у него было владельцев. Если они часто менялись, это говорит о проблемности автомобиля (битый, утопленник, барахлят агрегаты и т.д.)», — сказал эксперт.

Также нужно оценить состояние автомобиля в плане «потертости». Его могут отмыть, отполировать, сделать химчистку, но если 10-летний автомобиль выглядит как новый, его явно усердно приводили в чувство.

Кроме того, надо проверить моторное масло. Чем оно светлее, тем лучше. Выхлоп у машины не должен быть густым или синим. Двигатель должен работать ровно.

О том, скручен ли пробег может говорить состояние лобового стекла. Если машине лет пять, а стекло затерто, как у десятилетки, при этом на одометре меньше 100 тысяч км, пробег явно скручен.

До этого стало известно, что о смене автомобиля следует задуматься, если возникают частые технические проблемы и приходится постоянно обращаться в сервис для ремонта.

Тщательного внимания машина требует после 10 лет эксплуатации. Например, может появиться ржавчина, которая разрушает металл. Если после обработки автомобиля ржавчина продолжает появляться, то лучше его продать.

Кроме того, надо задуматься о продаже машины, если в ДТП она получила серьезные повреждения. Не всегда есть смысл восстанавливать автомобиль после тяжелой аварии, так как это будет дорого стоить.

Заметные проблемы с двигателем (постоянные доливы масла, дым из выхлопной трубы) и трансмиссией (щелчки, запоздалое переключение передач) могут стать серьезным основанием для замены автомобиля.

Старые машины часто менее эффективны в расходе топлива по сравнению с новыми моделями. Если расход горючего увеличился, то, возможно, стоит рассмотреть вариант покупки нового автомобиля.

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