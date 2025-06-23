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Стала известна цена нового кроссовера «Москвич 8»

Новый кроссовер «Москвич 8» будет стоить в России 3 млн рублей
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Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Новый семиместный кроссовер «Москвич 8» будет стоить в России 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Семиместный кроссовер «Москвич 8» появится в продаже в августе 2025 года. По предварительным данным, стоимость автомобиля составит 3 млн рублей, менеджеры некоторых дилерских центров познакомились с новинкой на заводе», — сообщает канал.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. В салоне установлена цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная.

Ранее сообщалось, что «Москвич» расширит свой модельный ряд.

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