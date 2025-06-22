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На Кубани бараны подлетели от удара Hyundai Solaris и попали на видео

На Кубани на видео попало, как Hyundai Solaris влетел в стадо баранов

На Кубани Hyundai Solaris врезался в стадо баранов. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«В станице Успенской на Кубани стадо столкнулось с «Хендай Солярис». Точнее, легковушка наехала на баранов, которые неожиданно выскочили на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как бараны выбегают на проезжую часть, где попадают под проезжающую иномарку. После удара несколько животных подлетают и приземляются на проезжую часть.

По информации канала, один баран получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один — пострадал. Кроме того, автомобиль получил повреждения. В настоящее время в отношении хозяйки баранов проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Хабаровске ребенок врезался в движущуюся машину. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

Ранее в Москве собака застряла в автомобиле и попала на видео.

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