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«Не сценарий триллера»: директор автосалона в Уфе украл десятки машин и пропал

В Уфе директор автосалона со связями в полиции украл машины у клиентов и пропал
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Telegram-канал «Baza»

В Уфе десятки людей пострадали из-за мошеннических действий директора автосалона, укравшего у них автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, отмечая, что это «не сценарий триллера».

«Более 20 человек подали коллективное заявление в полицию на 49-летнего директора автосалона «Автолайн» Дениса Ленькова. Одни пострадавшие сдавали авто на продажу, другие вносили деньги за рассрочку — в первом случае люди не видели денег, во втором — собственно, машин. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет более 15 млн рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что злоумышленник заманивал клиентов крайне выгодными условиями. На самом же деле мужчина по заниженным ценам сбывал машины, переоформлял их и затем пропадал. Отмечается, что на аферу попался сам сотрудник салона.

По словам пострадавших, у Ленькова якобы были связи с правоохранителями, которые приезжали на места, где жители находили свои «угнанные» машины и пытались их вернуть.

До этого сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть законопроект о наказании за организацию подставных ДТП с целью вымогательства средств. Это своевременное решение, поскольку именно сейчас мошенники активизировались и число атвоподстав заметно выросло. Так инициативу депутатов Госдумы оценил в беседе судебный автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.

«В такое сложное время для страны еще и пытаться обманывать народ, вот эти мошенники чем занимаются. Поэтому для них необходимо ужесточать закон и как-то с ними бороться, каким-то радикальными мерами, то есть мерами больше тех, чем они есть», — убежден специалист.

Ранее в Москве поймали серийного вора автомобилей.

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