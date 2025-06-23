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Кортеж президента Мали в центре Москвы попал на видео

На видео попал кортеж президента Мали в Москве
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Кадр из видео/Telegram-канал «RIA_Kremlinpool»

В Москве на видео сняли кортеж президента Мали. Кадры опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Судя по видео, гости передвигаются по столице на автомобиле Aurus.

По данным пресс-службы Кремля, президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. По информации Кремля, глава африканского государства посетит Москву с официальным визитом.

В центре внимания будут вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки.

Ранее сообщалось, что Aurus может начать продажи минивэна Arsenal в 2026 году.

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