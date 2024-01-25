В России продлят упрощенное оформление машин по параллельному импорту

Льготный порядок оформления ввезенных в Россию по параллельному импорту машин продлят до конца 2027 года. Об этом сообщают «Известия».

«Что касается ввоза автомобилей по механизму параллельного импорта, для автомобилей брендов, официально прекративших свою деятельность на территории Российской Федерации, действие механизма оценки безопасности по постановлению №855 также предлагается продлить до 31 декабря 2027 года с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка», — заявили в Минпромторге.

Отмечается, что в случае продления льготного порядка, автомобили, ввезенные по параллельному импорту, можно будет оформлять по заключению о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Это не предполагает проведения обязательных сертификационных испытаний и получения согласия от правообладателя.

До этого стало известно, что автомобилю грозит аннулирование регистрации в ГИБДД при установке на него двигателя с перебитым или уничтоженным номером, а также если выяснится, что агрегат был снят с угнанной машины.

При покупке подержанного двигателя необходимо составлять договор купли-продажи, а если агрегат ввезен из-за границы – требовать таможенные документы. Также по возможности следует проверять его номер на нахождение в розыске, потому что мотор может быть снят с угнанной машины, посоветовал эксперт.

Кроме того, Росстандарт начал выявлять ввезенные в Россию иномарки с проблемами по установке модуля, подключенного к системе ЭРА-ГЛОНАСС — устройства вызова экстренных оперативных служб при ДТП.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил отзывную кампанию для Lada Granta.