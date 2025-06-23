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Магнитогорка «разнесла» огромным булыжником автомобиль, и это попало на видео

В Магнитогорске на видео попало, как женщина огромным булыжником разбила авто

В Магнитогорске женщина булыжником разбила припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«В Магнитогорске женщина с огромным булыжником разнесла машину. Видео было снято на улице Зеленый Лог. Что стало причиной гнева дамы – загадка. Расправившись с лобовым и двумя зеркалами, фурия в черном спешно ушла в компании мужчины с коляской», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина булыжником разбивает автомобиль Chevrolet, а после уходит.

До этого сообщалось, что в Казани водитель на Volkswagen сбил подростка на питбайке. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина сбивает питбайк, водитель которого отлетает в сторону.

Кроме того, в Обнинске самокатчики с ножами напали на прохожих. Прохожие попытались задержать нарушителей до приезда сотрудников правоохранительных органов, но у очевидцев не получилось.

Ранее скейтеры избили москвича, и это попало на видео.

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