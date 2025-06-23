Скейтеры избили москвича, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как мужчина кинул скейт в москвича

В Москве произошел конфликт между прохожим и скейтерами. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Группа молодых людей напала на прохожего, который сделал им замечание за катание по тротуару. <…> В ответ они избили его кулаками и скейтбордами. Подробности инцидента, включая место и состояние пострадавшего, уточняются», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина кидает в москвича скейт, а после конфликт продолжается.

До этого сообщалось, что в Казани водитель на Volkswagen сбил подростка на питбайке.

«Фольксваген сбил 13-летнего питбайкера на дороге М-7 «Волга». Школьник решил поехать по пешеходу. Теперь в больнице, серьезных травм нет», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина сбивает питбайк, водитель которого отлетает в сторону.

Ранее хабаровчанин без трусов бегал в потоке машин, и это попало на видео.