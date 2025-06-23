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Сибирячка остановила неуправляемый фургон, катившийся задним ходом, и это попало на видео

В Новосибирске девушка вскочила в неуправляемый фургон и остановила его

В Новосибирске женщина остановила неуправляемый фургон. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Девушка смогла остановить фургон, двигавшийся задним ходом без водителя в Кировском районе Новосибирска. Александра, так зовут спасительницу, бросилась за автомобилем, осознав, что за его рулем никого нет, и успела предотвратить ДТП», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как сибирячка запрыгивает в фургон на ходу и останавливает его.

По информации канала, неуправляемый транспорт мог повредить припаркованные автомобили или травмировать очевидцев.

Также сообщается, что водитель поблагодарил девушку и подарил ей шоколадку.

До этого в Казани водитель на Volkswagen сбил подростка на питбайке. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина сбивает питбайк, водитель которого отлетает в сторону.

Ранее хабаровчанин без трусов бегал в потоке машин, и это попало на видео.

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