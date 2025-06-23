Новый кроссовер Exeed TXL с дизайном Porsche заметили в Китае

Новый кроссовер Exeed TXL с дизайном в стиле Porsche заметили в Китае во время дорожных тестов. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что в передней части нового кроссовера разместили крупную решетку радиатора, овальные ДХО в стиле Porsche, а также интегрированные в передний бампер блоки головной оптики.

Длина автомобиля составляет 4780 мм, а колесная база — 2800 мм. Бензиновую версию нового TXL будут оснащать турбированными ДВС емкостью 1,6 и 2 л. В Китае их мощность составляет 201 л.с. и 261 л.с. Также появится и гибридная версия кроссовера.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.