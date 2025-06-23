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Названы 5 самых дешевых китайских седанов в России

«Автоновости дня» перечислили 5 самых дешевых китайских седанов в России
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KAIYI

Портал «Автоновости дня» провел исследование и составил список из 5 самых дешевых китайских седанов в Росси в июне.

Так, самым дешевым новым китайским седаном в России на данный момент является Kaiyi E5. Дилеры предлагают автомобиль от 1,23 млн рублей. На втором месте находится BAIC U5 Plus, который можно приобрести за 1,39 млн рублей. Седан Changan Alsvin продается за 1,5 млн рублей.

За 1,7 млн рублей с учетом прямой скидки сегодня продается «базовый» Livan S6 Pro. Завершает подборку Jetta VA3, построенный на узлах и агрегатах Volkswagen. Автомобиль стоит 1,92 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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