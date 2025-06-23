Стало известно, почему в мае упали продажи новых автомобилей в России

В России по итогам мая 2025 года было продано 91,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с апрелем и на 28% хуже показателя мая 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский заявил, что такой результат обусловлен длинными праздниками, началом дачного сезона и сезоном отпусков.

«Также сохранение ставки ЦБ и укрепление рубля в мае негативно сказались на потребительской активности: мы отметили сокращение трафика на 15% относительно апреля», - сказал Шапринский.

По словам директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, долгие каникулы повлияли на продажи автомобилей стоимостью 5 – 6 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.