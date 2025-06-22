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В Магнитогорске на пешеходном переходе машина сбила всадника на лошади

В Магнитогорске автомобиль сбил всадника на лошади
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Telegram-канал «112»

В городе Магнитогорск Челябинской области автомобиль сбил всадника на лошади, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Видео опубликовал 112.

По данным Telegram-канала, это произошло на улице Зеленый Лог. После случившегося конь испугался и ускакал от лежащего на асфальте хозяина.

В апреле в Горно-Алтайске конь бегал по проезжей части и напугал женщину возле светофора. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как конь ткнул носом женщину у светофора. Та сильно удивилась, когда обернулась. Кроме того, животное идет по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте. Сотрудники ДПС остановили коня.

В том же месяце водителей Подмосковья предупредили о лосях, которых привлекает рассыпанная на дорогах соль для борьбы с гололедом. Столкновение с ними может закончиться тяжелой аварией. Как правило, такие ДТП происходят в ночное время суток.

Ранее в Екатеринбурге ребенок попал под авто, спасаясь от собаки.

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