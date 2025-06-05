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В Екатеринбурге на видео попало, как ребенок попал под авто, спасаясь от собаки

Mash: мальчик попал под машину, спасаясь от бродячей собаки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ребенок попал под автомобиль, спасаясь от собаки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«12-летний пацан шел по тротуару на Металлургов, когда на него зарычал пес. Ребенок испугался, выбежал на дорогу и столкнулся с авто. С переломами голеней его увезли в больницу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как собака начинает бежать на ребенка, стоящего возле дороги. От испуга мальчик выбегает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль.

В Госавтоинспекции по региону отметили, что собака и ранее пугала прохожих, поэтому животное отловили и временно усыпили. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность владельца собаки. По факту ДТП полиция проводит проверку.

До этого сообщалось, что в Москве неизвестные украли из автомобиля 1,5 млн рублей, которые курьер вез мошенникам. На кадрах видно, как люди открывают автомобиль, что-то забирают и убегают.

Ранее в Москве на парковке у Белорусского вокзала воспламенился автомобиль.

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