Последние секунды перед жестким кульбитом краснодарца на авто попали на видео

В Краснодаре на видео попал жесткий кульбит легковушки на повороте

В Краснодаре черный автомобиль перевернулся на повороте. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Момент ДТП на Северной и Леваневского», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль поворачивает на проезжей части, после чего начинает вращаться.

До этого в Петрозаводске пожилой велосипедист подлетел от удара об автомобиль.

«В Петрозаводске сбили пенсионера на велосипеде: серьезное ДТП произошло днем 19 июня на проспекте Александра Невского. Водитель, поворачивавший налево, снес велосипедиста, ехавшего по проезжей части», — говорится в публикации.

По информации канала, на месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных медицинских служб.

В МВД сообщили, что в момент ДТП за рулем черной машины был 34-летний водитель, а за рулем велосипеда – 67-летний пенсионер. На кадрах видно, как от удара мужчина подлетает вверх.

Ранее в Москве собака застряла в автомобиле и попала на видео.