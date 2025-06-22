Жесткий кульбит магнитогорца на авто попал на видео

В Магнитогорске на видео попал жесткий кульбит автомобиля на трамвайных путях

В городе Магнитогорске Челябинской области автомобиль перевернулся на трамвайных путях. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«В Магнитогорске на улице Советской, в районе бассейна «Ровесник» столкнулись сразу три автомобиля. Один из них от удара перевернулся на крышу и оказался прямо на трамвайных путях», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как серый легковой автомобиль переворачивается после удара черной машины.

По информации канала, авария парализовала движение общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала.

До этого сообщалось, что в Москве произошло массовое ДТП с семью автомобилями.

«На Каширском шоссе в районе д. 132 произошло столкновение семи транспортных средств», — говорится в публикации.

В результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства аварии устанавливаются. На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком», видна ситуация на дороге после ДТП.

Ранее синхронные двойные ДТП на МКАД попали на видео.