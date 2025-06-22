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Синхронные двойные ДТП на МКАД попали на видео

В Москве на МКАД на видео попали синхронные автомобильные аварии

В Москве на МКАД произошли синхронные двойные ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Сначала в остановившуюся посреди проезжей части легковушку врезалось такси. Почти сразу на другой стороне дороги водители, судя по всему, засмотрелись на аварию и тоже устроили ДТП», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль такси врезается в остановившуюся машину. Далее на записи заметно похожее ДТП.

До этого сообщалось, что в Москве произошло массовое ДТП с семью автомобилями.

«На Каширском шоссе в районе д. 132 произошло столкновение семи транспортных средств», — говорится в публикации.

В результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства аварии устанавливаются.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком», видна ситуация на дороге после ДТП: несколько помятых автомобилей стоят в ряд на трассе, окруженные сотрудниками полиции.

Ранее стало известно о необычном «деревенском» ДТП с Ferrari.

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