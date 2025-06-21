Массовое ДТП с семью автомобилями на Каширском шоссе попало на видео

На видео попало ДТП с семью автомобилями на Каширском шоссе

В Москве произошло массовое ДТП с семью автомобилями. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

«На Каширском шоссе в районе д. 132 произошло столкновение семи транспортных средств», — говорится в публикации.

В результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства аварии устанавливаются.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком», видна ситуация на дороге после ДТП: несколько помятых автомобилей стоят в ряд на трассе, окруженные сотрудниками полиции.

До этого в Москве частично перекрыли движение на юго-западе из-за пожара.

«Из-за возгорания на территории рынка по адресу Новоясеневский тупик в районе д. 4 ограничено движение транспорта. На месте возгорания работают несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара», — сообщили в Госавтоинспекции.

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