В Москве на Дмитровском шоссе произошло ДТП с грузовиком

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Дмитровском шоссе (в районе д. 122Г, стр. 4) произошло опрокидывание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Обстоятельства ДТП уточняются.

До этого в Слюдянском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП с возгоранием, в результате которого не выжили три человека.

Авария произошла около полуночи на 90-м километре трассы Р-258 «Байкал». По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Honda Civic, направлявшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Sitrak. За ним ехали еще два автомобиля — Honda Civic и Honda Integra, которые также попали в аварию.

Ранее мощный пожар на Ярославском шоссе попал на видео.