Мощный пожар на Ярославском шоссе попал на видео

Водители сняли на видео крупный пожар на Ярославском шоссе

На Ярославском шоссе начался крупный пожар. Видео с места событий публикуют в сети водители-очевидцы.

По предварительной информации, возгорание произошло в районе поселка Лесной. Горит здание, движение затруднено в сторону Москвы. Официальных комментариев пока нет.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате пожара над шоссе поднялся огромный столб черного дыма.

До этого сообщалось, что полный запрет стоянки и зарядки электромобилей и гибридов на закрытых паркингах могут ввести в России из-за риска возгорания, сообщает Mash. Обращение уже направлено министру МЧС России Александру Куренкову.

«В РФ растет число «электричек», которые оборудованы высоковольтными системами и тяговыми батареями. В 2024 году продано свыше 80к авто. Это увеличивает риск пожаров — зафиксировано 120 возгораний, что на треть больше, чем в 2023-м»,— говорится в обращении Национального автомобильного союза (НАС) (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Ранее под Владимиром обрушился переход на трассе после ДТП с фурой.