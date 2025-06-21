Немцев предложили заманить в Россию из-за закрытия заводов в Германии

Россия может воспользоваться закрытием автоконцернов в Германии в свою пользу, переманив кадры. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

По его словам, автомобильная отрасль России нуждается в квалифицированных кадрах. Тем временем крупные немецкие автоконцерны, в том числе Volkswagen и BMW, стали массово сокращать своих сотрудников. Хаминский считает, что педантичность и дисциплина работников из Германии могут помочь развитию отечественного автопрома, в том числе локализации производства.

«Раз Германия не ценит этих профессионалов, нам необходимо предложить им новые возможности», <...> уход с российского рынка лишил немцев одного из ключевых направлений сбыта, а инвестиции в электромобили не окупились из-за слабого спроса», — подчеркнул юрист.

До этого сообщалось, что представительство автоконцерна Hyundai в России ООО «Хендэ Мотор СНГ» отзовет почти 100 тыс. автомобилей марки из-за риска возгорания.

«Отзыву подлежат 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных в период с 2010 года по 2015 год», — передает Росстандарт.

В Росстандарте пояснили, что риск пожара повышается из-за возможности короткого замыкания в блоке АБС.

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