В России отзовут почти 100 тысяч Hyundai из-за риска пожаров

Росстандарт отзовет почти 100 тысяч автомобилей Hyundai в РФ из-за риска пожара

Представительство автоконцерна Hyundai в России ООО «Хендэ Мотор СНГ» отзовет почти 100 тыс. автомобилей марки из-за риска возгорания. Об этом сообщил Росстандарт.

«Отзыву подлежат 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных в период с 2010 года по 2015 год», — передает агентство.

В Росстандарте пояснили, что риск пожара повышается из-за возможности короткого замыкания в блоке АБС. В связи с этим было решено заменить мультипредохранитель. Работы будут проведены бесплатно. Российское представительство Hyundai проинформирует владельцев автомобилей, которые подлежат отзыву.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

«Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке», — говорится в сообщении пресс-службы ООО «Дунфэн Мотор Рус».

Отмечается, что на транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее глава Volkswagen заявил, что немецкий автопром слишком долго почивал на лаврах.