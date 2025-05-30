В России отзовут почти 100 тысяч Hyundai из-за риска пожаров

Представительство автоконцерна Hyundai в России ООО «Хендэ Мотор СНГ» отзовет почти 100 тыс. автомобилей марки из-за риска возгорания. Об этом сообщил Росстандарт.
«Отзыву подлежат 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных в период с 2010 года по 2015 год», — передает агентство.
В Росстандарте пояснили, что риск пожара повышается из-за возможности короткого замыкания в блоке АБС. В связи с этим было решено заменить мультипредохранитель. Работы будут проведены бесплатно. Российское представительство Hyundai проинформирует владельцев автомобилей, которые подлежат отзыву.
До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.
«Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке», — говорится в сообщении пресс-службы ООО «Дунфэн Мотор Рус».
Отмечается, что на транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.
Ранее глава Volkswagen заявил, что немецкий автопром слишком долго почивал на лаврах.