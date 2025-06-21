На Киевском шоссе на видео попало «очень странное» ДТП с «КамАЗом»

На съезде с Киевского шоссе КамАЗ застрял в воздухе и попал на видео

На Киевском шоссе грузовик застрял в воздухе под потолком туннеля и едва не опрокинулся. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Очень странное ДТП на съезде с Киевского шоссе», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что «КамАЗ» застрял под туннелем в полуопрокинутом состоянии. Обстоятельства ДТП неизвестны. Часть дороги оказалась перекрыта.

До этого в Слюдянском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП с возгоранием, в результате которого не выжили три человека.

Авария произошла около полуночи на 90-м километре трассы Р-258 «Байкал». По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Honda Civic, направлявшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Sitrak. За ним ехали еще два автомобиля — Honda Civic и Honda Integra, которые также попали в аварию.

После столкновения загорелись фура и два легковых автомобиля, которые полностью сгорели.

Ранее под Владимиром обрушился переход на трассе после ДТП с фурой.