На Киевском шоссе на видео попало «очень странное» ДТП с «КамАЗом»

На Киевском шоссе грузовик застрял в воздухе под потолком туннеля и едва не опрокинулся. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».
«Очень странное ДТП на съезде с Киевского шоссе», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, что «КамАЗ» застрял под туннелем в полуопрокинутом состоянии. Обстоятельства ДТП неизвестны. Часть дороги оказалась перекрыта.
До этого в Слюдянском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП с возгоранием, в результате которого не выжили три человека.
Авария произошла около полуночи на 90-м километре трассы Р-258 «Байкал». По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Honda Civic, направлявшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Sitrak. За ним ехали еще два автомобиля — Honda Civic и Honda Integra, которые также попали в аварию.
После столкновения загорелись фура и два легковых автомобиля, которые полностью сгорели.
Ранее под Владимиром обрушился переход на трассе после ДТП с фурой.