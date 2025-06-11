«Он ее крадет»: мигрант на видео обнял школьницу и затащил в автомобиль в Петербурге

В Петербурге на видео сняли, как мигрант обнял школьницу и затолкал в машину

В Санкт-Петербурге на видео сняли попытку украсть школьницу. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел на улице Ударников.

«Очевидцы заметили странную картину: взрослый мужчина на белом Solaris остановил девочку, какое-то время беседовал с ней, а после сковал в объятиях. По внешнему виду школьница несколько раз пыталась уйти, но молодой человек силой затащил ее в машину и закрыл двери», — говорится в публикации.

Далее к автомобилю подошел работник стройки, который постучался в машину. В этот момент школьнице почти удалось улизнуть, но после этого мужчина снова заставляет девушку сесть в машину. Подозрительный мигрант отпустил ее, когда увидел, что их снимают.

Судя по всему, авторами видео стали дети, которые заметили мигранта из окна.

До этого сообщалось, что в Петербурге поймали подозреваемого в похищении девушки.

Следователи провели проверку, по ее результатам возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий лицо, причастное к совершению преступления, было задержано», – сообщили в СК по региону.

Отмечается, что вскоре мужчину доставят к следователям.

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