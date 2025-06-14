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В Подмосковье питбайк подмял ребенка под колеса и попал на видео

В Подмосковье питбайк жестко наехал на ребенка и попал на видео

В подмосковном Хотьково подросток на питбайке сбил ребенка. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Мальчик шел по двору с мамой, тогда же женщина услышала звук мотора приближающегося транспорта. Родительница попыталась отдернуть сына, но ей не хватило доли секунды», — говорится в публикации.

По данным СМИ, пострадавшего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого в Санкт-Петербурге на видео сняли попытку украсть школьницу. Инцидент произошел на улице Ударников.

«Очевидцы заметили странную картину: взрослый мужчина на белом Solaris остановил девочку, какое-то время беседовал с ней, а после сковал в объятиях. По внешнему виду школьница несколько раз пыталась уйти, но молодой человек силой затащил ее в машину и закрыл двери», — говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

Ранее стало известно, что москвичи попросят Собянина запретить мопеды и самокаты в одном из районов столицы.

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