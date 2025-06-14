В Подмосковье питбайк подмял ребенка под колеса и попал на видео

В подмосковном Хотьково подросток на питбайке сбил ребенка. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».
«Мальчик шел по двору с мамой, тогда же женщина услышала звук мотора приближающегося транспорта. Родительница попыталась отдернуть сына, но ей не хватило доли секунды», — говорится в публикации.
По данным СМИ, пострадавшего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
До этого в Санкт-Петербурге на видео сняли попытку украсть школьницу. Инцидент произошел на улице Ударников.
«Очевидцы заметили странную картину: взрослый мужчина на белом Solaris остановил девочку, какое-то время беседовал с ней, а после сковал в объятиях. По внешнему виду школьница несколько раз пыталась уйти, но молодой человек силой затащил ее в машину и закрыл двери», — говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».
Ранее стало известно, что москвичи попросят Собянина запретить мопеды и самокаты в одном из районов столицы.