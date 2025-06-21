Авторынок России показал сильнейший спад по миру в 2025 году

Автостат: в 2025 году авторынок России показал сильнейший по миру спад на 26%

По итогам периода с января по май 2025 года мировой авторынок вырос примерно на 5,5%. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Лидером по динамике среди крупных стран останется Аргентина (+77%). Феномен объясняется сильным падением во время пандемии, усугубленным экономическими проблемами. Восстановление 2021–2023 годов приостановилось в 2024 году (-8%), а сейчас вновь пошел бурный рост продаж», — заявил эксперт.

Он добавил, что положительную динамику также продемонстрировали Казахстан (+29%), Норвегия (+20%) и Испания (+14%). При этом крупнейший европейский авторынок Германии сократился на 2%. В минусе также оказался третий европейский рынок Франции (-8%).

«Россия на этом фоне сильно выделяется (-26%). Объяснить падение можно двумя основными факторами: слишком быстрым восстановлением после провала 2022 года, а также «идеальным штормом», вызванным ключевой ставкой ЦБ», — пояснил Целиков.

До этого Целиков выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов по итогам проведенного опроса.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее были названы самые популярные автомобили с пробегом в РФ в мае 2025 года.