Названы самые популярные автомобили с пробегом в РФ в мае 2025 года

В России в мае 2025 года самым продаваемым автомобилем с пробегом стал отечественный ВАЗ-2107. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего в последний месяц весны россияне купили 12,1 тыс. вазовских «семерок».

На втором месте находится хетчбэк Lada 2114, показатель которого в прошлом месяце составил 9,6 тыс. экземпляров. В топ-10 вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Lada 2170, Lada 4x4, Toyota Corolla, Lada 2190, Toyota Camry.

Всего в мае 2025 года россияне приобрели 491 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 3,7% меньше, чем месяцем ранее.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.