На видео попал результат вылета Chery на встречку в Подмосковье, водитель не выжил

В Подмосковье Chery размоталась в ДТП на встречке с грузовиком и попала на видео

В Подмосковье произошло жесткое ДТП с легковым автомобилем Chery и грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП произошло на дороге А107 рядом с деревней Салтыковка. На кадрах – раскуроченная от удара легковушка», — говорится в публикации.

В результате полученных травм водитель Chery не выжил. По данным полиции, он выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. Водителя грузового авто госпитализировали с телесными повреждениями.

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