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В России запатентовали названия 6 новых моделей Kia

Kia запатентовала в России названия 6 новых моделей
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Kia

Корейский автопроизводитель Kia в июне запатентовал в России товарные знаки в виде шести названий своих моделей, сообщает auto.ru.

«Одобрение патентных заявок означает, что за Kia теперь закреплены юридические права собственности на названия трех электромобилей: EV2, EV4 и EV9. Кроме того, корейский производитель «застолбил» за собой модельные названия Kia K1, K5 и K6», — сообщает портал.

Отмечается, что получение патентов не означает, что Kia собирается официально вывести эти модели на российский рынок.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о планах возвращения в Россию брендов Toyota и Hyundai.

«Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Потому что я исхожу из официальных источников, и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 2022 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой»,— сказал он.

Ранее сообщалось, что Kia может вернуться на российский рынок в 2026 году.

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